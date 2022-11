Maiorca | Rallo | sconfitta molto delicata per Aguirre

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) 2022-11-01 20:17:34 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: EIl fatto che l’RCD Mallorca sia la squadra con più cartellini gialli in Prima Divisione ha i suoi effetti collaterali, anche se Javierlo ha già scoperto giorni fa. Contro l’Espanyol il tecnico messicano non poteva contare Rodrigo Battaglia; un giorno prima è successa la stessa cosa con Clemente Grenier. E questa situazione si ripeterà nel prossimo fine settimana con Antonio. Il difensore centrale andaluso è sanzionato per aver accumulato cartellini gialli e non giocherà contro il Villarreal.è uno dei pezzi fondamentali di Mallorca de. Ad oggi ha giocato proprio tutto, ma la sua serie di minuti consecutivi sarà interrotta questa domenica contro il ...