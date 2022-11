Mafia | la Cassazione nega la richiesta di permesso premio per Filippo Graviano | “Dissociazione da Cosa nostra solo di facciata”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nienteper. Il boss di Brancaccio non ha ottenuto dallail via libera per uscire dal carcere innonostante “la regolare condotta carceraria e il percorso scolastico”: la concessione del beneficio viene esclusa a causa la suadie l’aver mantenuto “rapporti con i familiari” tra i quali ci sono parenti “convolti in logiche associative”. Per il fratello di Giuseppela Suprema Corte ha confermato il no aldel tribunale di sorveglianza di L’Aquila. In particolare, il verdetto 41329 depositato oggi dalla Prima sezione penale dellarelativo all’udienza dello ...

