Maccabi Haifa-Benfica | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Riportiamo ledi, partita valevole per la 6a e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro inglese Anthony Talylor, coadiuvato come assistenti dai connazionali Beswick e Nunn, e dal quarto uomo Jones. VAR e AVAR saranno rispettivamente Attwell e Higler. Calcio d’inizio alle 21:00 al Sammy Ofer Stadium di. Gara decisiva per entrambe quella che vedrà sfidarsi. Entrambe infatti, sono alla ricerca di un risultato positivo per centrare rispettivamente la qualificazione in Europa League, e il primo posto in attesa di scoprire il risultato dell’altra partita del girone tra Juventus e PSG. A quota tre punti grazie al successo ai ...