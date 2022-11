Macabro ritrovamento a Fuorigrotta | fruttivendolo trovato senza vita nel suo negozio

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –all’interno del suo. L’ipotesi più accreditata pare quella del suicidio per un 51enne che avrebbe deciso di impiccarsi all’interno dell’attività nella quale vendeva frutta e verdura. Sul luogo del fatto non sono stati trovati messaggi che potessero spiegare il perchè del gesto, motivo per il quale gli investigatori non escludono ancora le altre piste. Il corpo del 51enne, che lascia una moglie e due figli, è stato trasportato nel reparto di Medicina Legale del Policlinico Federico II per tutte le analisi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.