‘Luce Social Club’ | venerdì 4 novembre la nuova puntata

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Prosegue anche nel mese dil’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.in programma ladi LuceClub. Il programma va in onda ognidalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/. La serata si apre con l’attrice Paola Minaccioni, protagonista insieme ad Anna Foglietta de L’attesa, in tournée nazionale fino ad aprile 2023. Scritta da Remo Binosi, la pièce torna in scena a 20 anni dalla sua scomparsa con una produzione Teatro di ...