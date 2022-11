Luca Sguazzini | chi è il concorrente di Ballando con le stelle colpito da ischemia? Età | fidanzata | malattia | come sta | lavoro | perché è famoso | Instagram

è un modello che è stato colpito da ischemia cerebrale. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lui e sulla sua storia.si è fatto conoscere dal pubblico social e della tv ...Un malore improvviso., ex concorrente di ' Ballando con le stelle ', fortunata trasmissione in onda su Rai 1, è stato ricoverato in gravi condizioni a causa di un' ischemia cerebrale . A rivelarlo, ...Luca Sguazzini, ex concorrente di "Ballando con le stelle", è stato ricoverato dopo un'ischemia cerebrale: è vivo, ma le condizioni sarebbero gravi ...Luca Sguazzini - ex concorrente di Ballando con le Stelle - è stato ricoverato a seguito di un'ischemia cerebrale. Come sta oggi