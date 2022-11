(Di mercoledì 2 novembre 2022) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Letiziasi dimette e racconta ciò che sappiamo, che la Regione è governata male e che la destra al governo del Paese strizza l'occhio ai no vax. Abbiamo contrastato Letiziaquando era sindaco di Milano e per la sua partecipazione alla giunta Fontana, lei non può essereper le forze diin". Lo dichiara Franco, vicepresidente dei senatori Pd. "Ma è evidente che, mentre la Lega è al suo minimo storico, per la prima volta il centrodestra lombardo si dimostra diviso e lacerato. Abbiamo una occasione inedita per poter cambiare il governo regionale. Serve prima di tutto costruire una coalizione ampia di centrosinistra, questa è la priorità e la responsabilità ...

Il Sannio Quotidiano

Inscoppia un caso: Roberta Osculati, consigliere meneghino, augura buon lavoro all'esecutivo. La riprende subito Franco, senatore: "Augurargli, come si fa in questo post, di ......lezioni regionali in. "Anzi, lei è già partita da un pezzo, è determinata, ha la sua squadra con cui sta lavorando da mesi e ovviamente è piena di soldi", dice a La Notizia Franco... Lombardia: Mirabelli (Pd), ‘Moratti non credibile come risorsa opposizione’ Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Letizia Moratti si dimette e racconta ciò che sappiamo, che la Regione è governata male e che la destra al governo del Paese strizza l’occhio ai no vax. Abbiamo contrastato ...Da anni ci sono vere baraccopoli davanti agli uffici immigrazione a Milano per chiedere protezione internazionale: il Pd se ne accorge ora. La replica del sindacato Fsp ...