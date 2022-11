Logistica | Adecco Italia aderisce ad Alis Grimaldi | Formazione e occupazione sempre più al centro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “La straordinaria crescita associativa didi questi ultimi mesi è testimoniata anche dall’importantissima adesione come socio consigliere di, prestigiosa realtà nazionale di un gruppo che è ormai protagonista a livello mondiale dello sviluppo e della valorizzazione del capitale umano in un mondo del lavoro in continua evoluzione e tras. Siamo quindi molto orgogliosi di avviare questa nuova sinergia traal fine di confrontarci ed individuare le priorità del mercato del lavoro, partendo dalle professionalità e competenze richieste nel nostro settore del trasporto e della, così come in tutte le aree di interesse delle aziende associate”. Così il presidente diGuido...