Lo Stato affronta la criminalità da stadio con la fierezza analfabeta del giardiniere Chance

(Di mercoledì 2 novembre 2022)il«Ho preteso un collegio blindato. Così, se mi eleggono, la colpa non è mia». E’ una vignetta di Altan datata 2021, ma potrebbe essere di oggi o di 30 anni fa al netto delle leggi elettorali. L’importante è che la colpa non sia mai di nessuno, o al massimo di qualcuno di inevitabile, possibilmente sacrificabile senza traumi. Vale per tutto. E’ un riflesso pavloviano più che un tic. Per cui quando a Gabriele Gravina è toccato rispondere a domanda diretta sulla curva dell’Inter svuotata con la violenza dagli ultras in segno di lutto per l’uccisione del capo storico pluripregiudicato, ha dettato un capolavoro di genere: “Da quello che si legge, perché non abbiamo altri elementi, non è una bella immagine. Ho sentito Marotta, mi ha garantito che l’Inter è a disposizione delle autorità e che sta mettendo a disposizione della Digos tutte ...