Lloris | «Pogba grande assenza per la Francia | è fondamentale»

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Hugo, portiere del Tottenham, ha parlato dell’didalla Nazionale francese per Qatar 2022 Hugoha così commentato, in zona mista dopo Marsiglia-Tottenham, l’dia Qatar 2022. LE PAROLE – «C’era speranza di averlo con noi. È un giocatore molto importante,per la squadra. Da qualche mese è alle prese con gli infortuni, la scorsa stagione ha giocato poco. Certo, sarà una. Adesso l’allenatore farà le sue scelte. Quando inizi una competizione, devi averefiducia in tutti i giocatori convocati; poi starà a noi creare sinergia e restare uniti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... peraltro) anche per dimostrare a Deschamps che doveva essere lui, e non il vecchio capitano, il portiere titolare dei Bleus in Qatar. Maldetto Mondiale, pensiamo a. Si fa male il 23 ...... Bailly (adduttori), Gueye (ginocchio) Diffidati : Bailly, Veretout Tottenham :; Romero, ... Locatelli, Rabiot, Kosti; Kean, Milik Indisponibili : Danilo (squalificato), Chiesa (ginocchio),...Maledetto Mondiale. Non solo non lo giochiamo, ma anche ogni giorno c’è un tributo da pagargli. Un giocatore che si ferma, un altro che ricade o rallenta sulla via della guarigione. Pagano tutti, la J ...Manchester United-Tottenham 2-0: in rete Fred e Bruno Fernandes. Ronaldo abbandona la panchina prima del finale ...