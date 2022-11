Liverpool - Napoli | Ryanair scherza sul fuorigioco di Ostigard

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non si placano i commenti e le discussioni dopo il gol annullato adnella sfida tra, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Il Var, dopo ...

Non si placano i commenti e le discussioni dopo il gol annullato ad Ostigard nella sfida tra, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. Il Var, dopo una lunghissima revisione, ha scovato un fuorigioco millimetrico del difensore azzurro. ...Gli azzurri perdono ma mantengono la vetta del Gruppo A: da gestire ora il contraccolpo di un evento che mancava da ...02.11 12:25 - EUROPA - Roma favorita con il Ludogorets, per la Lazio sarà dura in Olanda, Fiorentina, vittoria facile contro l'RFS Riga ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...