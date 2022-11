Liverpool-Napoli il gesto di Ostigard diventa virale

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 2 novembre 2022), l’immagine diin preghiera durante l’analisi del VAR fa il giro del web. Tanti i commenti.è stato il migliore dei giocatori azzurri ad Anfield: non solo per il goal sfiorato e, sostanzialmente, negato dal VAR, quanto per la prestazione completa. Prima o poi ildoveva inciampare in questa stagione: meglio farlo oggi, in una partita come questa, piuttosto che a marzo, quando gli azzurri si giocheranno tutto. L’arbitro tedesco Stieler ha annullato (con l’aiuto decisivo del Var) il gol di testa diper il vantaggio delad Anfield contro il. Una rete che avrebbe permesso alla squadra di Spalletti di sbloccare il risultato e andare ...