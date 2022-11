Liverpool-Napoli | i tifosi sui social | “Giù le mani da Meret”

...lo stemma del. Lo evita passando di lato per poi aggirarlo in segno di rispetto per la gloriosa storia del club e per il simbolo dei Reds. Tutte le news sul calciomercato e sul...Ilè rientrato all'alba con un volo charter dall'Inghilterra. Sabato la trasferta a Bergamo, lunedì il sorteggio di ...La qualificazione in un girone difficile con il Liverpool per il Napoli costa tantissimo, con una crescita incredibile per i partenopei ...Dopo la sconfitta indolore contro il Liverpool, contro la Dea si preannuncia una battaglia fisica. Davanti Osimhen in forma top, ma Simeone e Raspadori scalpitano ...