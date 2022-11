Liverpool-Napoli 2-0 | pagelle | Kim e Ostigard due corazzieri da Quirinale

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ledi2-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Povero Meret, Ilaria. Si prende due pappine fotocopie pur opponendosi con le mani e l’intero corpo alle offese finali dei Reds. La posizione sulla prima cabeza delpotrebbe essere materia di un seminario manicheo, tipo atlantisti e filoputiniani, e intitolato: “Tra la prodezza e la papera”. Possibile alibi: perché nessuno è andato in soccorso dell’amato pipelet? Ma sono quisquilie: stasera la sconfitta si festeggia, un altro evento insolito per noi. Tutto merito di questo Napule che ad Anfield fa notizia per la sua personalità, finalmente orfana della soggezione e delle paure degli ultimi lustri. Non è una novità, ma confermarlo in terra albionica significa davvero tanto – 6,5 Ottimo l’inizio, con un’ottima parata al ...