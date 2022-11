Liverpool | Klopp vuole Bellingham | pronta l’offerta al Dortmund

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ilfare sul serio per Judedel Borussia, il centrocampista è una precisa richiesta diIlfare sul serio per Judedel Borussia, il centrocampista è una precisa richiesta di. Secondo quanto riportato dalla Bild, i Reds avrebberoancheper il centrocampista con una cifra che si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo L'allenatore tedesco del, Jurgenha dichiarato dopo la vittoria contro il Napoli in Champions League : ' Kvaratskhelia è infermabile, se ti prende il tempo...'.Su di lui ci sono già delle pretendenti, lo stesso Jurgenlo vorrebbe alvisto che lo ha già corteggiato in estate. Se il ragazzo migliorerà ancora potrebbe diventare uno dei più cari ...I partenopei, infatti, hanno perso martedì sera ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp con il risultato di 2-0. A decidere la gara sono state le reti, avvenute entrambe nei minuti finali della ...Kvaratskhelia è stato protagnista di un gesto che ha fatto innamorare non solo i tifosi del Napoli, ma anche quelli del Liverpool.