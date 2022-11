LIVE Milan-Salisburgo 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | rossoneri avanti all’intervallo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.47 Ildi Stefano Pioli va dunque in vantaggioin questo scontro diretto per il passaggio agli ottavi. Decide per ora il goal di Olivier Giroud al 14? di testa sugli sviluppi di un angolo battuto da Tonali. A tra poco per il racconto del secondo tempo del match di San Siro su OA Sport. FINISCE IL PRIMO TEMPO!-RED BULL1-0. 45? GIALLO! Okafor commette fallo su Leao ostacolandone la ripartenza e riceve il primo cartellino della serata. 44? WOBER! Testa dell’austriaco sugli sviluppi del corner con Tatarusanu che smanaccia poi Kjaer allontana. 43?d’angolo in favore della formazione targata Red Bull. 42? Torna ad attaccare ilalla ...