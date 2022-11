LIVE Milan-Salisburgo 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | goal annullato a Giroud al 27?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Ripartenzacon Leao che scappa via sulla sinistra ma viene però contenuto da Pavlovic. 40? C’è solo la squadra di Jaissle in campo in questo finale di tempo, destro da fuori di Sucic respinto con i pugni da Tatarusanu. 38? KJAERGAARD! Ci prova da fuori il classe 2003 danese, pallone sul fondo. 37? Traversone a centro area allontanato da Giorud, ben appostato sul primo palo. 36? Preme ora ilche conquista und’angolo. 35? Traversone dalla sinistra di Okafor, mette fuori Kalulu. 33? Riparte da Tatarusanu il. 32? Spallata di Dedic su Leao, si ripartirà con una punizione in favore del. 31? TONALI! Il classe 2000 ex Brescia ci prova da fuori, pallone tra le mani di Kohn. 30? Dopo un controllo ...