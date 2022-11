LIVE Juventus-PSG | Champions League calcio in DIRETTA | probabili formazioni | orario | streaming In palio l’Europa League

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di-PSG, i bianconeri vogliono il terzo posto. Allegri contro il PSG deve provare a fare punti per mantenere il terzo posto per l’accesso in Europa. La suadovrebbe schierarsi con Szczesny in porta. Difesa a tre con Gatti e Alex Sandro braccetti di difesa, centrale Bonucci. Esterni a tutta fascia, Cuadrado a destra mentre a sinistra giocherà Kostic anche per mancanza di alternative. Mediana con Locatelli, Fagioli e Rabiot saranno le mezzali. Milik punta con Miretti trequartista. Kean unica arma dalla panchina. Galtier opta per Donnarumma in porta, Hakimi terzino destro e ...

Al di là di come finisca la stagione, il futuro di Massimiliano Allegri allasembra essere ormai segnato. Il tecnico livornese ha ancora tre anni di contratto ma la sua posizione mai come ...Fagioli, con la sua gemma 'alla Del Piero', ha tirato fuori lada sott'acqua. In apnea com'era dopo la serataccia di Lisbona contro il Benfica. Non basta tuttavia per far sì che i bianconeri ...Con entrambe le squadre già aritmeticamente agli ottavi (e i tedeschi già sicuri del primo posto), Inzaghi fa turnover in vista della Juve. Dopo 7' Barella scarica al volo in porta, Mané colpisce con ...Un calciatore in forza al Milan di Pioli potrebbe lasciare il club rossonero e proseguire la propria carriera con la maglia della Juventus ...