LIVE Juventus-PSG 1-2 | Champions League calcio in DIRETTA | bianconeri qualificati in Europa League nonostante la sconfitta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.02 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.00 Ecco le pagelle:(3-5-1-1): Szczesny 5; Gatti 5.5, Bonucci 7, Alex Sandro 6; Cuadrado 6 (88? Barrenechea 6), Fagioli 6 (88? Barbieri 6), Locatelli 7 (85? Soulé 6), Rabiot 6, Kostic 6; Miretti 6 (74? Chiesa 6); Milik 6. All. Allegri 6. PSG (4-3-1-2): Donnarumma 6.5; Hakimi 6, Ramos 7, Marquinhos 7, Bernat 6 (67? Nuno Mendes 8); Fabian Ruiz 6 (20? Renato Sanches 6), Verratti 7 (87? Danilo 6), Vitinha 6; Soler 5 (67? Ekitike 6); Mbappé 8, Messi 5. All. Galtier 6. 22.57 La Juve perde ma va ingrazie alla vittoria del Benfica per 6-1 contro il Maccabi. Buona prestazione dellache ritrova Chiesa in campo dopo oltre ...