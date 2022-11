LIVE Juventus-PSG 1-1 | Champions League calcio in DIRETTA | pareggio di Bonucci

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Goooooooooooooooooooooooool,, Locatelli per Cuadrado che di testa serveche in scivolata segna,-PSG 1-1. 39? Cross di Cuadrado che viene fermato dalla difesa parigina. 37? Alex Sandro con il sinistro manda in curva il pallone. 35? Szczesny in due tempi su Messi. 33? Destro di Miretti che scivola al momento del tiro. 31? Tiro di Mbappé che finisce fuori. 29? Lento possesso palla del PSG. 27? Intanto Maccabi-Benfica 1-1. In questo momento il Maccabi è terzo. 25? Sbaglia il passaggio Miretti per Cuadrado. 23? Sinistro di Cuadrado che sfiora il secondo palo. 21? Infortunio per Fabian Ruiz, entra Renato Sanches nel PSG. 19? Cross di Kostic che finisce sul fondo. 17? Destro a giro di Locatelli fuori di poco. 15? La ...