LIVE Juventus-PSG 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | tentativo di Locatelli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7? Destro di, sfiora il secondo palo. 5? Milik anticipato, buon cross di Kostic. 3? Filtrante di Rabiot troppo lungo per Milik. 1? Inizia la partita! 20.55 Inno dellain corso, tutto pronto. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle squadre. 20.45 Il via della partita è fissato per le ore 21. 20.40 Lapotrebbe diventare la seconda squadra italiana a perdere cinque match in una singola fase a gironi di, dopo la Roma nell’anno 2004-05. 20.35 Max Allegri a ‘Sky Sport’: “Chiesa? Per Federico la mia preoccupazione era fosse bloccato allo mentale, invece ha lavorato bene e mi sono detto ‘perchè non dargli qualche minuto?’. Stasera ...