LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | l’Italia sogna | ma chiude quarta Prestazione da eroi dei Moschettiri!

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:28 LA CINA VINCE IL TITOLO MONDIALE CON 257.858! Questo il podio definitivo: 1.Cina (258.858), 2.Giappone (253.395), 3.Gran Bretagna (247.229).con 245.995 è! 21:26 Il rammarico è enorme, i Moschettieri hanno dato tutto ed hanno trovato un risultato storico, che almancava da praticamente 100 anni, il dispiacere è dovuto al fatto che la medaglia sia venuta meno proprio sull’ultimo esercizio. 21:25 Donnell Whittenburg si ferma a 13.466, gli Stati Uniti non riescono a superare, che a questo puntorà al quarto posto. 21:24 13.100 per Jake Jarman, la Gran Bretagna con 247.229 superae porterà a casa la medaglia di bronzo. 21:21 Abbadini accusa una caduta in uscita, ...

OA Sport vi propone la DIRETTAdella quarta giornata dei Mondiali diartistica 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, la ...Grazie a tutti per averci seguito durante questa avvincente serata. Restate con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti. Appuntamenti a domani, a partire dalle ore 18.40, per la finale a squadre ...L'Azzurro impegnato nella finale a squadre dei mondiali di ginnastica a Liverpool paga con con 3 decimi di penalità la piccola incertezza dell'atterraggio ...