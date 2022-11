LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia terza ad una rotazione dal termine | si chiude con il fiato sospeso al cavallo!

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:02 Questa la classifica prima dell’ultima: 1.Cina (215.526) 2.Giappone (211.362) 3.(207.629) 4.Gran Bretagna (206.429) 5.Spagna (205.728) 6.Stati Uniti (205.427) 7.Brasile (201.430) 8.Corea del Sud (194.062) 21:00 Bordata di Joe Fraser alle parallele (15.000). La Gran Bretagna resta dietro l’, ma di pochissimo. 20:58 Il Brasile si chiama fuori con l’11.400 di Caio Souza, a fare paura è la Gran Bretagna. 20:57 13.933 per il corpo libero di Rayderley Zapata, la Spagna è di 1.9 punti dietro l’! 20:56 Adesso bisogna tenere d’occhio Brasile e Spagna, che erano appaiati all’. 20:55 ANDIAMOOOOOOOOO!!! 14.333 PER NICOLA BARTOLINI, L’POTREBBERE LA ...

OA Sport vi propone la DIRETTAdella quarta giornata dei Mondiali diartistica 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, la ...Grazie a tutti per averci seguito durante questa avvincente serata. Restate con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti. Appuntamenti a domani, a partire dalle ore 18.40, per la finale a squadre ...L'Azzurro impegnato nella finale a squadre dei mondiali di ginnastica a Liverpool paga con con 3 decimi di penalità la piccola incertezza dell’atterraggio ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...