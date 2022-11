LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia terza a metà gara | può succedere di tutto!

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:05 Questa la classifica a: 1.Cina (127.966) 2.Brasile (125.598) 3.(124.497) 4.Spagna (124.464) 5.Giappone (124.031) 6.Stati Uniti (123.363) 7.Corea del Sud (121.997) 8.Gran Bretagna (120.330) 20:02 14.266 PER MATTEO LEVANTESI (D:5.9 E:8.366)! L’ci crede! 20:00 Tutti con Matteo Levantesi, l’azzurro deve ripetersi suilli della qualifica per permettere all’di continuare a sognare! 19:57 BARTOLINI FA IL SUO! Nicola, con la sua solita pulizia (E:8.766) porta a casa un 13.866 pesantissimo. 19:56 LA CINA VOLA! 14.966 al volteggio per Boheng Zhang, i cinesi rischiano di chiudere questarotazione con tantissimo margine sulle dirette avversarie per ...

OA Sport vi propone la DIRETTAdella quarta giornata dei Mondiali diartistica 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, la ...Grazie a tutti per averci seguito durante questa avvincente serata. Restate con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti. Appuntamenti a domani, a partire dalle ore 18.40, per la finale a squadre ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Uno degli aspetti fondamentali della ritmica é la grande disciplina che viene presto appresa dalle atlete, fin dai primi giorni in palestra e senza distinzione di livello": è ...