LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia quinta a due rotazioni dal termine | è ancora tutto aperto!

(Di mercoledì 2 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:38 Si passa al corpo libero, l’deve attaccare come non mai, perchè poi si andrà al cavallo con maniglie. 20:35 Questa la classifica a duedal: 1.Cina (172.994) 2.Brasile (167.530) 3.Giappone (167.363) 4.Stati Uniti (166.228) 5.(165.863) 6.Spagna (163.963) 7.Gran Bretagna (163.163) 8.Corea del Sud (162.496) 20:33 CARLO MACCHINI VOLA A 14.300 (D:6.1 E:8.2)! Continuiamo a sognare! 20:31 Mostruoso 15.766 alle parallele pari per Jingyuan Zou, la Cina viaggia spedita verso la medaglia d’oro. 20:30 ESERCIZIO MOSTRUOSOOOOOOO! DIFFICOLTA’ PAZZESCHE ED USCITA IN DOPPIO TESO CON UN AVVITAMENTO STOPPATO! Bisogna andare oltre i 14! 20:28 CARLO MACCHINI E’ PRONTO PER IL SUO ESERCIZIO! 20:26 SBAGLIA DAIKI HASHIMOTO! 13.866 ...

OA Sport vi propone la DIRETTAdella quarta giornata dei Mondiali diartistica 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, attrezzo dopo attrezzo, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, la ...Grazie a tutti per averci seguito durante questa avvincente serata. Restate con noi per cronaca, pagelle, approfondimenti. Appuntamenti a domani, a partire dalle ore 18.40, per la finale a squadre ...