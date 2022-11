LIVE – Feyenoord-Lazio | Sarri in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Latestuale delladi Maurizioin vista di, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023. I biancocelesti tornano in campo dopo la vittoria casalinga contro il Midtjylland. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi alle ore 18.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE LAIN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Ora con ilci si gioca il primato. Troppo importante ora passare in testa per andare dritti agli ...CapellasCLASSIFICA GRUPPO F:, Midtjylland, Lazio e Sturm Graz 5 punti Tutta la grinta di Vincenzo Italiano © LaPressePer il quinto turno della Conference League, la Fiorentina di Vincenzo ...La diretta testuale della conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista di Feyenoord-Lazio, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2022/2023 ...Segui con noi la Diretta LIVE in tempo reale di Sturm Graz-Feyenoord, match valido per la quinta giornata del Girone F di UEFA Europa League ...