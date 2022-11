LIVE – Catanzaro-Potenza | secondo turno Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ladi, match valido per ildella. Allo stadio Ceravolo si sfidano i calabresi e i lucani, entrambe desiderose di approdare agli ottavi di finale della manifestazione parallela della Lega Pro. Ricordiamo che chi vincerà questo trofeo potrà piazzarsi in una vantaggiosa posizione nella griglia playoff. Appuntamento alle ore 19.30 di mercoledì 2 novembre, chi la spunterà? COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi propone lain tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 19.30 SportFace.