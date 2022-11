LIVE Avellino-Turris | le formazioni ufficiali

In campionato i giallorossi vengono dal pareggio esterno per 2 - 2 contro l'e sono al comando della classifica del Girone C, con una lunghezza di vantaggio sul Crotone, a quota 29 punti, con ......30 Mantova - Renate 0 - 0 (*) Pescara - Gubbio 0 - 0 (*) Viterbese - Calcio Giugliano 0 - 0 (*) Lucchese - Olbia 16:00- Turris 17:30 Pro Patria - Alessandria 18:00 Catanzaro - Potenza 19:30 ...La partita Avellino - Turris di Mercoledì 2 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia ...Secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Lega Pro per l'Avellino che alle 17:30 sarà impegnata contro la Turris ...