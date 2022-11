LIVE – Avellino-Turris 1-0 | Coppa Italia Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Grande attesa per vedere all’opera, match del secondo turno di. La partita è in programma mercoledì 2 novembre allo stadio “Partenio-Lombardi” con fischio d’inizio alle ore 17:30. La squadra ospite (sfavorita) deve fare a meno di Leonetti (trauma contusivo al quadricipite della coscia destra) e Santaniello (risentimento al tendine dell’adduttore della coscia destra). Ma tutto può succedere. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal 1? di gioco. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Forte; Ricciardi, Aya, Moretti, Auriletto; Franco, Garetto, Maisto; ...