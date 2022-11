L’ipocrisia del ministro dei Trasporti iraniano Qasemi | in vacanza con la fidanzata senza velo

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Mentre in Iran continuano da oltre un mese le proteste a seguito della morte di Mahsa Amini, la giovane uccisa in caserma dopo esser stata fermata dalle forze dell’ordine per aver “indossato male il” in un luogo pubblico, sta facendo molto discutere una foto che ritrae Rostam, ildei, durante unain Malesia con la compagna, la quale appare a capo scoperto. L’immagine, scattata nel 2011 a Kuala Lumpur, è stata diffusa sul web dalla giornalista e attivista iraniana Masih Alinejad, che ha sottolineato come la foto faccia emergere tutta l’incoerenza edel regime. Alinejad ha scritto: “Le donne vengono uccise in Iran per non aver indossato l’hijab ma guarda come il principale generale ...