L’influencer Nina Rima discriminata a Gardaland | “Poco disabile | non può accedere al saltafila”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non è riuscita ad ottenere il cosiddetto “” aperché “non abbastanza“. Quello che è accaduto a, modella e influencer di 22 anni, alla quale è stata amputata una gamba in seguito ad un incidente stradale in scooter, ha dell’incredibile. È stata proprio la 22enne a raccontare sul suo profilo Instagram (dove è seguita da oltre 100mila followers) la vicenda di cui è stata protagonista durante il weekend di Halloween trascorso al parco divertimenti. Una storia Instagram polemica della modella“Una mezza gamba ce l’hai”: la giustificazione fornita alla modella Su Instagram laha raccontato la sua disavventura: “Pensavo che sarebbe stata una figata andare aperché finalmente avrei saltato le code, diritto che spetta a me ...