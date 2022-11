L' Eur rischia il crac | il quadro preoccupante e può affondare

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Canoni di locazione sotto mercato, immobili vacanti, strutture congressuali poco utilizzate, bassi ricavi dai servizi, costi fissi per il 75% nella parte immobiliare. A leggere la relazione che accompagna l'ultimo Piano industriale, l'Eur Spa è per sua stessa ammissione un transatlantico che affonda. Tant'è che il Mef, che detiene il 90% delle quote societarie, ha rimesso mano al portafoglio e insieme al Comune di Roma, che possiede il restante 10%, ha versato 93 milioni di euro. Il cadeau del governo uscente al presidente draghiano Marco Simoni. Una ciambella di salvataggio che però potrebbe non bastare. Per quanto l'iniezione di fiducia possa evitare il naufragio, l'obiettivo di incremento reddituale, fissato a 57,9 milioni, sembra infatti davvero irraggiungibile. La mancata manutenzione ordinaria e straordinaria di un patrimonio netto che sulla carta vale 571.710.302 mld di euro ...