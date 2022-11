Letizia Moratti si è dimessa da vicepresidente e assessora al Welfare della Lombardia

si dimette rimettendo le deleghe di vicepresidente e di assessora al Welfare di Regione Lombardia. Ad annunciarlo è la stessa ex sindaca di Milano in un comunicato stampa dove precisa ...... il condono sulle multe ai no vax e la diversa sensibilità sull'importanza dei vaccini', prosegue. 'Si tratta di tre esempi, emblematici di una diversa impostazione politica in questo ambito'.L’annuncio nella mattinata di mercoledì 2 novembre«di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana».Letizia Moratti si è dimessa: «Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il Presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e ...