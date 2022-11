Globalist.it

Relatore il Presidente di APA, Giancarlo, alla presenza di Mariapia Ammirati (Direttore Fiction Rai), Alessandro Araimo (General Manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery), Roberto Luongo (......metro sorge il marmo che custodisce le spoglie dell'insigne linguista e dialettologo Alfonso, ... si lasciò andare ad un giustificato sfogo (oggi il cimitero siin una veste molto più ... Leone presenta al MIA il rapporto sull'audiovisivo con una crescita del 62% Il 4° rapporto APA sulla produzione audiovisiva nazionale presentato al MIA segna un mercato in crescita del 62% ...Un format americano per Prime Video che presenta un Comedy show voluto e amato da Frank Matano. Prova prova sa sa è in arrivo dal 2 novembre in quattro episodi. Abbiamo intervistato i partecipanti, i ...