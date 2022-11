Lega | Bossi non molla | “Autonomia Nord primo punto agenda politica e nostra priorità”

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – “Il Comitatoè il percorso da me indicato per mantenere i principi che hanno reso forte la: difesa dele rispetto della militanza”. E’ quanto dice all’AdnKronos il fondatore della, Umberto, dopo che lo scorso 27 ottobre il partito guidato da Matteo Salvini ha diffidato formalmente il Comitato dall’usare i simboli e dalla denominazione del partito e dal fare promozione dello stesso organismo presso gli iscritti dellaper Salvini premier. Una replica da parte del Senatur che guarda avanti, parlando di “un lavoro lungo ed importante sul territorio per riportare militanti ed elettori nella”. “L’del– sottolinea– richiesta ...

Leggi anche Salvini diffida:"'Comitato Nord' non può usare simboli e nome: "Lavoro per il Nord". Comitato frena su scissione, lo strappo di: nasce il Comitato Nord "...E' quanto dice all'AdnKronos il fondatore della, Umberto, dopo che lo scorso 27 ottobre il partito guidato da Matteo Salvini ha diffidato formalmente il Comitato dall'usare i simboli e ...Roma, 2 nov. (Adnkronos) - “Il Comitato Nord è il percorso da me indicato per mantenere i principi che hanno reso forte la Lega: difesa del ...(Adnkronos) – “Il Comitato Nord è il percorso da me indicato per mantenere i principi che hanno reso forte la Lega: difesa del Nord, autonomia e rispetto della militanza”. E’ quanto dice all’AdnKronos ...