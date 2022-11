Le trappole retoriche di Meloni trollano la sinistra

(Di mercoledì 2 novembre 2022) I primi passi del governo, al netto dei tratti di estremismo irreversibile che emergono con chiarezza dietro alcune scelte messe in campo dalla nuova maggioranza di centrode... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Stile asciutto e privo di retorica Nonostante le tante possibili, spesso presenti in documentari di questo tipo, il film riesce a trasmettere anche le sensazioni più dolorose con ...Non è un'idea mia, anche se mi sembra il miglior consiglio per chiunque voglia scrivere di Capri evitando tutte le, dai "mari cristallini" alle "viste mozzafiato". Lo scrive ...L’agenda segreta della destra spiegata a un’opposizione che non la capisce: agitare bandierine identitarie, dai rave al merito, che scatenano reazioni ideologiche. Così non si discute dei temi veri ...