Le tante novità Netflix di novembre

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Manifest 4, The Crown 5, Elite 6. Nelle prime settimane disfodera tre assi, serie con un seguito immenso che tornano con stagioni attese a lungo e la certezza che, al solito, faranno discutere e vedranno allargarsi ulteriormente la propria fan base (con un conseguente accumularsi anche di review e prime visioni degli episodi di stagioni precedenti). Da tradizione, questo è il momento in cui scendono le temperature e si alzano le coperte con un'impennata di serate a far maratona in streaming tra le quattro mure di casa o di amici, un arco temporale ideale per spingere con titoli amati e sicuri, ma anche osare con nuovi progetti. In questo caso, 1899 (dagli autori del cult Dark) e Mercoledì (la serie diretta da Tim Burton con protagonista la piccola di casa Addams). Trasversali rispetto a serie e film, i documentari saranno l'altro ...