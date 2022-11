Le Relazioni difettose – Come fare a innamorarsi davvero?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Cara Ester, Sono S.Ti scrivo dopo l’ennesima delusione d’amore in cui ho riposte tutte le mie speranza da ragazza di quasi 26 anni dall’indole crocerossina.Sono l’amica di letto di un uomo fidanzato da 3 anni, che non amo ma consapevole di avere un legame di dipendenza affettiva, poiché è stato il primo uomo a notarmi, (nemmeno mio padre mi ha mai notata).Non ti scrivo per raccontarti questa storia ma per trovare nella tua risposta la speranza che ci possa essere l’amore per una ragazza molto insicura e molto, forse troppo, romantica.Intraprendo conoscenze con ragazzi che non vogliono legarsi a me e io da crocerossina mi accontento, sperando di essere io la ragazza che può cambiare la loro idea, mi faccio trattare male e mostro una parte di me che non mi piace.La maschera di una ragazza che finge di volere leggerezza ma che in realtà non riesce ad amarsi da se.E...