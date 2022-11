Le priorità energetiche del Golfo e la necessaria apertura verso gas e GNL

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 53 di We – World Energy, il magazine di Eni L’allontanamento europeo dal gas e dal GNL russi sta offrendo nuove opportunità ai produttori di petrolio e gas in Medio Oriente e in Africa. La sicurezza energetica è divenuta unanelle agende politiche ed economiche dei leader mondiali, con il conseguente delinearsi di una nuova geografia energetica. Ma la corsa per trovare un’alternativa immediata alle forniture russe si scontra con l’urgente necessità di ridurre le emissioni di carbonio. La gestione della transizione energetica dovrà adattarsi a questo nuovo cambio di paradigma. Il conflitto in Ucraina ha aggravato l’attuale ristrettezza nella disponibilità di forniture incrementali in seguito al forte calo degli investimenti nel 2015 e 2016 e al successivo crollo della domanda di petrolio e dei prezzi ...