Le possibili avversarie del Napoli agli ottavi di Champions League

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nonostante la sconfitta contro i Reds di ieri sera ilsi è qualificatodi, passando come prima del girone. Il sorteggio deglisi terrà lunedì prossimo alle ore 12 a Nyon (diretta su Sky Sport 24 e streaming su NOW e skysport.it) e glisi giocheranno a cavallo fra febbraio e marzo (14-15 e 21-22 febbraio l’andata; 7-8 e 14-15 marzo il ritorno). Essendo classificata prima, la formazione di Spalletti incontrerà una tra le seconde classificate degli altri gironi, ad eccezione dell’Inter (non possono incontrarsi due squadre dello stesso Paese) e del Liverpool che giocava nel suo stesso girone. Alcune delledelin questa prossima fase ad ...

Ledel Napoli negli ottavi di Champions Il Napoli non potrà affrontare l'Inter di Inzaghi, che è arrivata seconda nel suo girone, perché agli ottavi non si possono affrontare ...Il Napoli di Spalletti ha chiuso il suo girone di Champions con 5 vittorie e 1 sconfitta, il che significa primo posto in classifica. Lunedì a Nyon, conoscerà l'avversaria degli ottavi di finale, che ...La Juventus di fronte al proprio destino, dopo l'eliminazione da una Champions al di sotto delle aspettative: cosa succede in caso di Europa League.Napoli e Inter già qualificate per gli ottavi della coppa dalle grandi orecchie, il Milan a un passo. Juventus, Lazio e Roma in corsa per la seconda manifestazione. Fiorentina avanti in ...