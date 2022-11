Le Mary Jane di Belén Rodriguez sono il nuovo oggetto del desiderio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Dai a una ragazza le scarpe giuste e conquisterà il mondo”. A dirlo non siamo noi malin Monroe che in fatto di seduzione e fascino la sapeva lunga! Le scarpe per noi donnecome le ciliegie, un modello tira l’altro, si trasformano in un oscurodeldel quale non ne abbiamo mai abbastanza. Stavolta è arrivataa metterci… il piede di mezzo, è proprio il caso di dirlo! L’affascinante showgirl argentina ha pubblicato una foto in cui ha indossato un paio di scarpe che promettono di diventare uno dei trend più amati della prossima stagione. Stiamo parlando dellefirmate Prada. Queste calzature, caratterizzate da un inedito tacco geometrico, rivisitano il design di quel classico modello così amato da ...

Si chiamano Mary Jane ma le conosciamo anche come bebè o più semplicemente, come pumps con il cinturino e sono uno di quei modelli di scarpa iperfemminili che, diciamoci la verità, o si odiano o si amano. Belén Rodriguez ha aggiunto un nuovo paio di scarpe alla sua collezione. Stavolta però questo modello ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo oggetto del desiderio della prossima stagione. Pullover e gilet a quadri, gonne a pieghe e mocassini: lo stile college torna in passerella e si conferma la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23.