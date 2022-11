L’Atalanta vola a Siviglia sotto Natale | amichevole col Betis il 23 dicembre

Il primo a credere in Destiny fu Juric, che gli regalò'esordio a Verona quando era ancora ... Continua DESTINY UDOGIE (c, Udinese) GIORGIO SCALVINI (d,) FABIO MIRETTI (c, Juve) CRISTIAN ...La Roma nella notte di Halloween si mette il mantello eal quarto posto. Lo fa grazie all'ennesima vittoria in ... Ed è questo'... prima in Italia con Napoli eLa Roma si esalta in ...