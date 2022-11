La top model Heidi Klum si traveste da verme | social impazziti per il costume dell' anno

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La superlairriconoscibile in versione "larva", sfoggia poi tutta la sua bellezza trasformandosi in meravigliosa farfalla Riconoscerla, per gli invitati al suo esclusivo party newyorkese, è stata un'impresa davvero difficile, oltre che un grande shock. Questa volta la superlaha sfoggiato quello che probabilmente passerà alla storia come ildi Halloween più memorabile di sempre. La bellasi è infatti presentata dinanzi ai fotografi travestita da. Strisciando e saltellando proprio come una gigantesca larva, la topha inscenato un esilarante sketch insieme al marito Tom Kaulitz, storico chitarristaa teen band Tokio Hotel, il quale ...

Elle

... dall'altra una foto che lo ritrae nei panni di un guerriero, così come si è presentato alla festa di Halloween dellaHeidi Klum . Inizialmente l'imprenditore aveva pensato a una ...Secondo le, la giacca del momento è a tutto rock Lungo ben oltre il ginocchio e abbinato alla gonna midi in tessuto tartan tagliato in sbieco, si accende con la borsa a mano in tinta ... La mostra sulle top model anni 90 con le polaroid di Ellen Von Unwerth Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...Heidi Klum si è travestita da verme gigante per la sua festa di Halloween a New York. La ex top model tedesca ha fatto il suo ingresso davanti ai fotografi ...