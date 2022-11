La squadra di pallanuoto di serie A2 e il settore agonistico rosa della Napoli Nuoto confluiranno nella Waterpolo Lions

Ravennawebtv.it

... ma soprattutto grande amico del nuoto e della. Dal 2019 si è aggiunta la Coppa Luigi ...sportivo frutto di un'organizzazione vincente ispirata ai valori di cooperazione e spirito di...E se la vittoria della primaera attesa e fortemente voluta, visto che dal 2016 le biancorossoblu genovesi non si aggiudicavano il prestigioso torneo, ciò che non era lontanamente ... Al via i campionati giovanili di pallanuoto Tutti i colori del podio, potrebbe essere questo il resoconto in breve della trasferta della Locatelli Genova in quel di Villingen, magnifica cittadina sita in Germania, nella regione della Foresta Ne ...PALERMO – Reduce dall’ennesima trasferta di inizio stagione, il TeLiMar Palermo mercoledì 2 ottobre, ospita l’Ortigia Siracusa nel primo derby siciliano del Campionato di serie A1. Fischio d’inizio al ...