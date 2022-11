La sconfitta del Napoli può servire da lezione

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nello sport, a parole, si impara da quasi tutto. Si impara dagli allenamenti, dagli errori, dalle vittorie, dal tempo che passa. Spesso, si dice, si impara anche dalle sconfitte, una frase fatta difficile da capire da qui, seduto su un divano, ma che è quasi un mantra nel calcio. E un insegnamento positivo è il meglio che ilpuò portare a casa da Anfield, una partita che la squadra di Spalletti poteva affrontare con la leggerezza dei liceali in gita scolastica, avendo un vantaggio di due gol e mezzo a difesa del primo posto, e che ha finito per complicarsi, almeno nel punteggio, negli ultimi minuti. Si potrebbe dire che è successo per caso, e c’è del caso nel modo rocambolesco in cui sono arrivati i due gol del Liverpool, praticamente uguali nella forma, entrambi da calcio da fermo. Ma davvero qualcosa succede per caso? Nell’epoca delle rimonte folli, questa ...