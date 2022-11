La Russia ha iniziato la sua campagna di coscrizione autunnale | ecco di cosa si tratta

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lahala suadi, pochi giorni dopo che il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che la "mobilitazione parziale" per la guerra in Ucraina era ...

Lahala sua campagna di coscrizione autunnale, pochi giorni dopo che il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che la "mobilitazione parziale" per la guerra in Ucraina era ...Ecco cosa può succedere ora Laha annunciato di aver sospeso a tempo indeterminato la sua ... quando decine di milioni di persone avevanoa soffrire le conseguenze dei blocco dei porti ... Ucraina ultime notizie. Erdogan annuncia ripresa accordo sul grano, Mosca conferma "Siamo stati chiari fin dall'inizio, le parole della Russia sul potenziale uso delle armi nucleari sono profondamente preoccupanti e le prendiamo sul serio. Continuiamo a monitore ma non vediamo ...La moratoria sulla pena di morte in Russia può essere annullata anche in base all'attuale Costituzione. Lo ha detto Dmitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza ...