La raffineria siciliana che buca le sanzioni sul petrolio russo

(Di mercoledì 2 novembre 2022) LaIsab di Priolo Gargallo, nel siracusano, è la seconda più grande in Italia e la quinta in Europa, di proprietà della compagnia petrolifera Lukoil, la seconda più grande compagnia russa del settore dopo Rosneft. Un’inchiesta del Wall Strett Journal ha mostrato come a maggio 2022, ovvero dopo tre mesi diamericane sul, la benzina che arrivava negli Stati Uniti era quella di Lukoil, e ciò avveniva tramite lo stabilimento italiano. La dinamica è resa possibile da una falla, un loophole, nel sistema delleche prevede che queste non si applichino nel caso in cui una commodity, ovvero un bene primario, venga lavorato fino a renderlo un “bene fabbricato all’estero” (cioè non in Russia). Inoltre esiste nell’industria deluna sorta di legge ...