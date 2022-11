La prima sconfitta è ininfluente | il Napoli di Spalletti cade ad Anfield ma è primo del girone

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’unico rimpianto di una fase a gironi magica è quella spalla in fuorigioco di Ostigard. Solo Milan, Psg, Spartak Moskva, Barcellona, Real Madrid (due volte), Bayern (due volte), Liverpool e Ajax nella storia sono riuscite a chiudere undi Champions a punteggio pieno. Ilnon entra nel club, ma la prestazione di autorità adche vale ilposto del gruppo A non è altro che l’ennesimo segnale di una prova di maturità ormai completata. Il Liverpool vince 2-0 e spezza la striscia di 17 partite senza sconfitte degli azzurri, ma non si avvicina neanche lontanamente a straripare. Ai reds di Klopp servivano quattro gol di scarto per ilposto del. Nella notte di, il Liverpool non sembra crederci mai, accontentandosi di una vittoria ...

SienaFree.it

Statistiche e precedenti La(1 - 2) della Juventus contro il Psg in Europa è arrivata al primo turno di questa Champions League, dopo che i bianconeri avevano vinto sei degli otto ......partite in Europa (2P) e potrebbero ottenere due successi di fila nella competizione per la... La squadra rossonera ha registrato una solain 12 sfide contro squadre austriache in Europa ... A Prato arriva la prima sconfitta stagionale per la Virtus Siena Prima sconfitta indolore per il Napoli in Champions League. Gli azzurri perdono nel finale ad Anfield contro il Liverpool (2-0) ma riescono lo stesso a vincere il Gruppo A. 15 punti per entrambe le sq ...MONACO DI BAVIERA (ITALPRESS) – Sconfitta indolore per l’Inter all’Allianz Arena, con il Bayern Monaco che passa per 2-0 chiudendo ...