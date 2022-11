La prima mossa pesante di Giorgetti | cosa fa al debutto da ministro

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Ottimismo ma con (molta) prudenza. Le stime Istat per il terzo trimestre 2022 danno il Pil in crescita dello 0,5% rispetto al precedente, e del 2,6 in termini tendenziali, e questo è stato accolto con fiducia dal governo, al lavoro sulla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Basti pensare che l'ufficio parlamentare di bilancio aveva pronosticato un -0,2, e che l'attuale variazione acquisita per il 2022 è del 3,9, +0,6% su quanto era stato stimato da Mario Draghi e Bankitalia. Il ministero dell'Economia presenterà le nuove stime programmatiche venerdì nel prossimo Cdm. Il rialzo di mezzo punto del Pil garantisce già almeno una decina di miliardi di tesoretto da investire nella manovra, ma ovviamente ne serviranno ben di più. «Occorre il massimo impegno per intervenire sulle emergenze», ha affermato ildell'Economia Giancarlo ...

Il Fatto Quotidiano

Pocodel match Alessandro Costacurta su Sky Sport aveva così commentato ladel tecnico: "Mi ha sorpreso molto. Pensavo che potesse riposare, però il grande cambiamento dell'Inter dipende ...Nella conferenza stampa convocata dal Palacio do Planalto a Brasilia, parlando per lavolta ... e altri ministri per discutere della crisi e delle manifestazioni di piazza: unache nell'... Governo Meloni, diretta - Ronzulli attacca la prima mossa sul Covid: "No vax non dovrebbero lavorare nella sanità". De Luca: "Gravissimo riammetterli in ospedale"