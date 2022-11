La posizione di Alexander-Arnold spiega il rispetto del Liverpool per il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Misurare la calma Ilè uscito da Anfield Road con una sconfitta non solo indolore, ma anche un po’ fasulla. Perché, come ha detto Spalletti nelle interviste del postpartita, il risultato sfavorevole è maturato solo nel momento in cui la sua squadra si è rilassata, cioè si è seduta su una situazione di punteggio comoda. E perché i due gol segnati dal, entrambi su calcio d’angolo, sono stati le uniche due occasioni davvero pericolose concesse dagli azzurri alla squadra vice-campione d’Europa. Sono i numeri a dirlo: prima del minuto 85?, ilha tirato solo per 2 volte verso la porta di Meret. Una con Thiago Alcántara nel primo tempo e con Salah all’80esimo. Non che dall’altra parte del campo ci sia stato questo diluvio di big chance: ilha chiuso la gara con 10 tiri complessivi, di cui ...